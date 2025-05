Wah, di TV India Ayu Ting Ting Sebut Rumah Gadang dari Papua

TEMPO.CO, Jakarta - Ayu Ting Ting kembali menjadi pergunjingan hangat di media sosial. Kali ini soal salah sebut rumah adat.



Netizen menemukan potongan video lama Ayu Ting Ting. Dalam video lama tersebut, Ayu Ting Ting dan Shaheer Sheikh (yang kala itu masih mesra-mesranya) sedang naik kereta gantung di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Dalam video tersebut terlihat logo salah satu TV India, ABP Live.



Saat melewati anjungan rumah Gadang yang merupakan rumah adat Minangkabau, Sumatera Barat, Ayu malah menyebut rumah tersebut adalah rumah adat Papua.



"This is a traditional house from, wait.. Papua, I think," kata Ayu Ting Ting pada Shaheer Sheikh.



"Papua?" kata Shaheer Sheikh.



"Ya, I think," ujar Ayu Ting Ting.



"Nice," kata Shaheer.



Kontan saja netizen mencibir Ayu Ting Ting. "abis ini di angkat duta deh ," tulis seorang netizen.

"duta Rumah Gadang dari Papua.. haha.. " timpal netizen lain.

