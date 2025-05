TEMPO.CO, Jakarta - Eva Celia mendapat kejutan ulang tahun ke-23 dari rekan-rekannya di kediaman ibundanya Sophia Latjuba, Jakarta, Senin, 21 September 2015 dini hari. Anak tunggal dari Sophia dan Indra Lesmana itu terlihat kaget dan tertawa.

Eva tak menyangka bahwa malam itu akan menerima rombongan tamu di kamar tidurnya. Momen istimewa itu sengaja direkam Sophia, lalu dibagikannya di Instagram. Sebuah video mini memperlihatkan Eva mengenakan gaun panjang dengan rambut tergerai.

Eva tampak berdiri di depan kue ulang tahun untuk siap meniup lilin.

“Happy Birthday to my fabulous daughter @evacelia Stay awesome and sweet, kind and humble and strong. Be an inspiration and blessing to everyone you meet. And don't forget: have fun! You only live once! I love you to the moon and back. PS: Thank you everyone for coming to surprise her @tarabasro @vidialdiano @ijun_bindalisman @swahafi @galihgalinggis7," tulis Sophia pada caption.

Di tengah keramaian itu, terlihat beberapa wajah terkenal seperti Tara Basro, Vidi Aldiano, dan kekasih ibunya, Ariel. Adapun Ariel terlihat asik mengabadikan momen itu dengan kamera ponselnya sambil tertawa.

Dalam foto yang lain, Sophia memposting dirinya sedang memeluk Eva dari belakang. Keduanya tertawa. "She has grown up to be every mother's dream: beautiful, talented, intelligent, loving, humble, proud and a bit hard headed (that she got from her father). She has a golden touch, a perfect voice and lots of brains to compliment it. I love youHappy Birthday," tulis ibu dua anak itu.



ALIA F



