TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Ni'am Shaleh mengatakan kejahatan yang diduga dilakukan Gatot Brajamusti dipastikan berdampak pada psikologis anak biduanita Reza Artamevia, khususnya AM.

Baca juga:

Keluarga Mario Teguh Syok, Tapi Ini yang Diderita Kiswinar

Heboh Bocah Mirip Anak Srigala, Ternyata Ini Penyebabnya

Terutama setelah kejadian di NTB, saat Gatot Brajamusti digerebek kepolisian. "Itu dapat mengganggu proses tumbuh-kembang anak jika tidak ditangani dengan cepat," ucap Asrorun di Rumah Tahanan Wanita, Pondok Bambu, Jakarta Timur, Kamis, 15 September 2016.



Tidak hanya pada Aaliyah, kasus ini juga mempengaruhi psikologis ibu tirinya, Angelina Sondakh. "Meskipun Angelina Sondakh bukanlah orang tua biologis AM, tetap saja dia memiliki hubungan emosional dengan AM," tutur Asrorun.



Selain itu, Asrorun berencana memanggil Reza terkait dengan AM, yang diduga mendapat tindakan menyimpang dari Gatot. "Kami pasti mengundang dia (Reza Artamevia). Tapi kami terima informasi terkait dengan bersangkutan. Ada komunikasi, utusan, juga keluarga yang memiliki tanggung jawab."

Baca juga:

Kiswinar Ungkap Mobil Dibawa Mario Teguh Setelah Cerai

Rupanya Ini yang Membuktikan Mirna Tewas Karena Sianida

AM diduga salah satu korban tindak kejahatan yang dilakukan Gatot Brajamusti. "Jika memang ada anak yang terlibat dalam kasus ini, jangan ragu melaporkannya agar dapat ditangani lebih dini. Yang jelas, Gatot Brajamusti sudah melakukan tindakan yang melanggar hukum" tutur Asrorun.



TABLOIDBINTANG.COM



Baca juga:

Heboh Bocah Mirip Anak Srigala, Ternyata Ini Penyebabnya

Gosip Selingkuh Raffi dan Ayu Ting Ting, Begini Kata Mertua