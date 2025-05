Wajah Ayudia Bing Slamet Nikahi Ditto: Ayo, Pertanda Apa?

TEMPO.CO, Jakarta - Pepatah mengatakan bila wajah kita mirip dengan seseorang, maka bisa dipastikan akan menjadi jodoh untuk kita. Hal ini tampaknya berlaku untuk Ayudia Bing Slamet, 25 tahun, yang baru saja menikah dengan Muhammad Pradana Budiarto alias Ditto.



Melalui akun Instagramnya @ayudiac pada Jumat, 11 September 2015, keponakan Adi Bing Slamet dan Uci Bing Slamet ini menuliskan, "we never know what might happened in the future but as long as we are together. insya Allah we can always smile the tears and laugh the anger. bismillah #ayudiaditto #thebelos."



Dalam fotonya tampak Ayudia berada di dalam mobil bareng Ditto dan sama-sama mengenakan busana warna hitam. Ayu dengan rambut panjang terurai memamerkan mimik lucu memainkan bibir dan memperlihatkan ketegasan paras manis wajahnya. Di sebelahnya Ditto tampak kalem ikut memandang dengan sorotan mata tajam. Bila diperhatikan gambar keduanya memiliki kemiripan wajah, lalu mata dan alisnya yang hitam tampak terlihat.



Unggahan ini mendapat acungan jempol sebanyak 3.242 dan dikomentari 16 orang. Pada akun @reihand79 menulis, "Wow kalian mirip sekali, pantas berjodoh deh." Selanjutnya akun @binnanuugra, "seneng bener liat photo nya ya ampun . . pgn cepet liat di hari H sumpah."



Kemudian akun @carissazerlinda, "Amiiinn,, congrats yaa cha-ditto.. Lancar2 smpe hari H.. Lucu gak nyangka ni 2 temen smp mau nikah dan kalian memang mirip berjodo."



HADRIANI P