Wajah Kim Soo Hyun Diburamkan dalam Konten Baru TXT

TEMPO.CO , Jakarta - Konten terbaru yang dipandu oleh anggota grup K-pop TOMORROW X TOGETHER atau TXT menampilkan beberapa foto wajah Kim Soo Hyun yang diburamkan. Hal tersebut terjadi di tengah kontroversi hubungan masa lalunya dengan mendiang Kim Sae Ron yang diduga terjalin saat sang aktris masih di bawah umur. Pilihan Editor: UU Pencegahan Kim Soo Hyun Siap Dibawa ke Parlemen, Petisi Tembus 50 Ribu Tanda Tangan Soobin dan Beomgyu TXT tampil dalam acara varietas My Fave's Fave yang tayang di kanal YouTube Pixid. Video berdurasi sekitar 32 menit tersebut, keduanya berada di dalam sebuah ruangan kelas. Terpampang foto artis-artis terkenal berukuran cukup besar yang diletakkan di setiap kursi. Salah satunya adalah Kim Soo Hyun. Namun, tidak seperti yang lain, foto wajah Kim Soo Hyun disensor. Para penonton yang menyaksikan tayangan tersebut memperhatikannya dan menyadari bahwa wajah yang diburamkan itu adalah Kim Soo Hyun. Hal ini kemudian menjadi viral setelah netizen berasumsi bahwa proses syuting konten itu dilakukan sebelum skandal Kim Soo Hyun mencuat sehingga tim produksi harus kembali dan menyensor wajahnya.

Selain itu, wajah Kim Soo Hyun juga muncul di beberapa poster drama Korea yang ditampilkan dalam acara tersebut. Terdapat beberapa poster drama yang ditunjukkan di papan tulis. Dua di antaranya adalah My Love from the Star dan Queen of Tears yang dibintangi Kim Soo Hyun. Terlihat jelas bahwa wajah Kim Soo Hyun di kedua poster itu juga ikut diburamkan.