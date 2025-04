Waktu One Way Lokal dan Nasional di Trans Jawa saat Puncak Arus Balik Lebaran 2025

Periode mudik lebaran 2025 akan memasuki masa arus balik setelah pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri yang ditetapkan pada Senin, 31 Maret 2025 lalu. Dengan demikian, maka Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem satu jalan atau one way untuk mengantisipasi kembalinya pemudik dari arah timur ke barat mulai Kamis, 3 April 2025.

"Pada tanggal 3 April nanti kami akan melakukan one way lokal arah balik," kata Kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal Agus Suryo Nugroho melalui keterangan tertulis pada Selasa, 1 April 2025.

Berdasarkan pernyataan Agus, rencana tersebut diputuskan usai rapat bersama Jasa Marga, Jasa Raharja, dan Kementerian Perhubungan yang menangani permasalahan tol.

“Di samping melakukan one way nasional arus balik, kami akan mendahului pada tanggal 3, nanti kami akan melakukan one way lokal arah balik,” katanya.

Penetapan Skema One Way

Agus mengungkapkan bahwa tahap pertama one way lokal berlaku dari KM 188 Tol Cipali hingga KM 70 Gerbang Tol Cikampek Utama. Jika masih terdapat peningkatan arus balik dari arah timur, maka polisi akan memperpanjang skema one way.

Apabila volume kendaraan arus balik dari arah Jawa Timur mengalami peningkatan, maka pihak kepolisian akan memperpanjang skema one way pada 4 April 2025 dengan mencakup wilayah Tol Pejagan-Pemalang hingga KM 188 Tol Cipali.

Kakorlantas Agus berharap agar di titik itu arus balik dari timur dapat terurai. Namun, bila masih terjadi kepadatan arus balik di KM 414 Tol Kalikangkung, Semarang, maka polisi akan memberlakukan one way lokal.

“Apabila di kilometer 414, mana kala ada bangkitan arus, nanti Jawa Tengah juga akan melakukan one way lokal pada tanggal 4, termasuk nanti tanggal 5,” ujar Kakorlantas Polri tersebut.

Setelah pemberlakuan one way lokal, maka pihak kepolisian juga akan memberlakukan one way nasional untuk arus mudik lebaran 2025. One way nasional mencakup skema satu arah dengan ruas tol yang lebih luas dari skema lokal dan akan berlaku mulai 6 April 2025 nanti. Sebelumnya, pemerintah telah memberlakukan sistem one way nasional untuk arus mudik lebaran 2025 pada 28 hingga 30 Maret 2025 sebagai upaya mengatasi puncak arus mudik.

Sementara itu, skema one way juga akan diterapkan dari KM 414 ruas Tol Semarang - Batang hingga KM 70 ruas Tol Jakarta - Cikampek mulai Kamis, 3 April 2025 pukul 14.00 WIB hingga Senin, 7 April 2025 pukul 24.00 WIB.

Selama durasi tersebut berlangsung, seluruh pintu masuk tol menuju arah Semarang akan ditutup dan kendaraan yang datang dari Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan (Cisumdawu) yang hendak menuju Semarang harus keluar melalui Gerbang Tol Cimalaka dan Gerbang Tol Cisumdawu Jaya.

Sultan Abdurrahman, Annisa Febiola, dan Raden Putri Alpadillah Ginanjar berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

