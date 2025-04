Wawancara dengan 2 Perempuan Indonesia Pendaki Seven Summits

Perbesar

Fransiska Dimitri (kanan) dan Mathilda Dwi Lestari (kiri), Tim The Woman Of Indonesia's Seven Summits Expedition (WISSEMU) Mahitala yang melakukan ekspedisi pendakian ke tujuh puncak gunung tertinggi dunia, Jakarta, 11 Juni 2017. TEMPO/Rizki Putra

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini