Will Smith Bantah Rumor Cerai

TEMPO.CO, Los Angeles - Will Smith, aktor Men in Black, menjawab rumor yang memberitakan dia dan istrinya, Jada Pinkett Smith, akan bercerai.



Will Smith, 46 tahun, biasanya mengabaikan isu yang berseliweran tentang kehidupannya. "Dalam situasi normal, saya biasanya tidak menanggapi kebodohan," katanya.



"Tapi banyak orang yang menyampaikan 'belasungkawa mendalam'. Saya pikir 'astaga... Saya juga bisa bodoh!' Jadi, karena ini berlebihan dan berulang-ulang... Jada dan saya TIDAK BERCERAI!!!!!!!!!!!!!" ujarnya, seperti dikutip laman Reuters.



Pernikahan Smith dengan Jada Pinkett menjadi sasaran rumor selama beberapa tahun. Sebuah situs melaporkan pasangan ini memutuskan bercerai dan akan mengumumkannya akhir musim panas.



Smith menambahkan, kalaupun bercerai, dia akan mengumumkannya sendiri.



Pinkett Smith, 43 tahun, baru-baru ini tampil pada film Magic Mike XXL dan juga serial televisi Gotham. Ia menikah dengan Smith pada 1997.



Mereka adalah orang tua dari aktor remaja Jaden Smith dan penyanyi berusia 14 tahun, Willow Smith. Kabarnya, kedua selebritas ini menganut pernikahan terbuka alias mereka boleh berhubungan dengan yang lain meski masih berstatus menikah.



ANTARA