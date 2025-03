Wisata Budaya Sunda di Kampung Adat Cireundeu Cimahi

Jika ingin datang ke kampung adat tersebut, pengunjung harus melakukan reservasi dan memilih paket wisata. Paket setengah hari untuk dua kegiatan seharga Rp 130.000 per orang untuk 10 anggota rombongan, Rp 90.000 per orang dengan 20 anggota, Rp 75.000 per orang bagi 30 anggota, dan Rp 60.000 untuk 40 orang atau lebih. Sedangkan paket satu hari dapat memilih tiga aktivitas, harga bagi 10 orang dalam rombongan dibanderol seharga Rp 180.000 per anggota, Rp 110.000 per kepala untuk 20 anggota, Rp 90.000 bagi 30 orang, dan Rp 70 setiap orang untuk 40 orang atau lebih.