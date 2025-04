Wisatawan Ketapang Urban Aquaculture Menurun saat Lebaran

Wajah desa Ketapang seketika disulap menjadi desa yang tertata rapi dan dilengkapi infrastruktur pendukung seperti jalan dan saluran air, taman, pelabuhan mini, rumah yang telah dibedah serta kawasan wisata hutan Mangrove yang kini menjadi magnet kawasan ini.

Tempat Pertemuan 140 Delegasi negara Asia Timur

Diawal pembukaanya, Ketapang Urban Aquaculture menorehkan sejarah sebagai tempat pertemuan 140 delegasi dari 9 negara Asia Timur pada acara Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) Network of Local Government (PNLG) Forum 2022. Even internasional ini berlangsung pada 25-29 Oktober 2022 atau sekitar dua bulan sebelum kawasan wisata itu dibuka untuk umum.