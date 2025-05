Wow, Menangi Socmed Award, Ayu Ting Ting Sebut Nama Raffi

TEMPO.CO, Jakarta - Artis Agnez Monica, Raffi Ahmad, dan Ayu Ting Ting memenangkan Socmed Awards 2016 yang digelar di RCTI. Award itu diserahkan untuk artis dan tokoh publik yang dianggap memiliki pengaruh kuat di media sosial seperti Twitter, Isntagram, dan Youtube.



Agnes Monica dianugerahi penghargaan Socmed Star of the Year atas kekuatannya di media sosial selama ini. Agnes Monica yang hadir di Socmed Awards 2016 didampingi Wijaya Saputra ini menerima penghargaan dengan suka cita.



"Terima kasih kepada Tuhan Yesus, atas talenta dan berkat yang luar biasa. Sampai speechless saya,” kata Agnes. Agnes juga memberikan pesan kepada para pengguna media sosial. "Sekadar pesan, jangan jadikan sosmed sebagai hidup kalian. Jadikan itu media untuk menginspirasi orang dan meng-encourage orang."



Sementara Raffi Ahmad mendapat penghargaan yaitu Selebtwit Male of the Year. Saat memberikan sambutan, Raffi juga memberikan pesan untuk netizen. “Media sosial bukan tempat untuk membully," kata Raffi Ahmad.



Pemenang Award lainnya, Ayu Ting Ting, mendapat penghargaan kategori Selebgram Female of the Year. Dia hanya menyampaikan terimasihnya kepada Jessica Iskandar dan Raffi. "Thank You Jessica Iskanda, Raffi Ahmad."



