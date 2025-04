Wulan Guritno Larang Putrinya Pulang Saat Libur Musim Panas

TEMPO.CO, Jakarta - Wulan Guritno tidak mengizinkan sang anak Shaloom Syach Razadee yang tengah menimba ilmu di Inggris untuk pulang ke Tanah Air saat liburan musim panas. Bukan tanpa alasan Wulan tidak menginjinkan sang anak pulang ke Indonesia. Menurutnya, liburan dua bulan ini merupakan kesempatan untuk adaptasi dengan kehidupan di Inggris.



Baca: Putri Wulan Guritno Ogah Tiru Ibunya Nikah Muda

“Memang sih dia request sama aku, 'boleh ga ma pulang?', aku bilang ‘enggak’. Mendingan dua bulan itu kamu isi dengan ngunjungin relatif-relatif yang disana, trus ya apa adaptasi dengan kehidupan disana,” tutur ibu tiga orang anak ini, saat ditemui di peluncuran Festival Film Indonesia 2017 di Sofia at the Gunawarman, Jakarta Selatan, Senin, 21 Agustus 2017.



Wulan mengatakan Shaloom baru berangkat ke Inggris untuk kuliah dua bulan yang lalu. “Dua bulan lalu benar-benar pas dia masuk langsung pelajaran, langsung ujian, jadi ga ada waktu untuk adaptasi, langsung to the point (kuliah),” tuturnya.



Karena itu, untuk liburan musim panas kali ini, Wulan memberikan kesempatan untuk Shaloom untuk mandiri dan tidak manja. “Sekarang ada waktu dua bulan ini untuk dia adaptasi, mempelajari, menikmati kotanya, keliling England mungkin, tapi kalau untuk pulang ke Jakarta, itu artinya aku memanjakan dia.”



Wulan Guritno menjelaskan, tujuan dia untuk menyekolahkan Shaloom ke Inggris agar anak perempuannya dapat belajar mandiri dan bertahan hidup. “Enggak manja gitu, dikit-dikit mama, dikit-dikit Fadil, jadi biarin, emang sempet kemarin dia kepingin pulang ya gak aku kasih,” tuturnya.



AMMY HETHARIA