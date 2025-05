Yayan Ruhian Main Film Jepang, Sehari Syuting hingga 10 Jam

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor laga Yayan Tuhian kembali terlibat dalam penggarapan film berlatar belakang kebudayaan Jepang. Pria berusia 48 tahun ini mengaku sering berlatih fisik karena jadwal syutingnya panjang.



Yayan mengatakan baru saja merampungkan proyek film terbarunya itu. Film tersebut adalah produksi Indonesia bekerja sama dengan Jepang. "Mudah-mudahan nanti bisa diterima," ujarnya, seperti dikutip dari Antaranews.com, Sabtu, 19 November 2016.



Namun, Yayan enggan menjelaskan detail terkait dengan film tersebut karena ada kesepakatan dengan produser. "Maaf saat ini saya belum bisa beri banyak bocoran karena sudah dipesenin. Kira-kira dua minggu lagi saya kabari," ucapnya.



Pemeran Tasu Leech dalam film Star Wars Episode VII The Force Awakens tahun 2016 ini mengatakan film terbarunya adalah film laga. Ia pun harus sering berlatih fisik karena jadwal syuting untuk film terbilang panjang.



Ia mengungkapkan, bisa menghabiskan hingga lebih dari sepuluh jam untuk proses pengambilan gambar yang menuntut kekuatan fisik. Untuk itu, Yayan pun harus rajin berolahraga untuk menjaga kebugarannya. "Kalau untuk persiapan pribadi, saya berolahraga," ujarnya.



Menurut Yayan, olahraga bukan hanya untuk kebutuhan syuting. Baginya, olahraga sudah menjadi keharusan. "Minimal saya sehari dua jam berolahraga. Saya suka melakukan olahraga yang alami saja, misalnya push up, sit up, dan shadow fighting. Tapi kebetulan sekarang saya difasilitasi oleh Elite Gym di Jakarta, jadi kalau olahraga ke situ," tuturnya.



Soal makanan, Yayan mengaku tak ada pantangan. "Enggak ada pantangan soal makanan, kecuali makan batu, makan api, dan makan kawan," kata pria asal Tasikmalaya itu.



Yayan sebelumnya juga pernah terlibat dalam pembuatan film produksi Jepang Yakuza Apocalypse pada 2015. Dalam film yang disutradarai Takashi Miike itu, dia berperan sebagai pembunuh yang jago bela diri tapi berpenampilan culun, seorang "anime otaku" bernama Kyoke.



ANTARA



