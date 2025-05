Yayasan Paul Walker Bagi-bagi Beasiswa buat Peneliti Biologi

TEMPO.CO, Jakarta - Anak perempuan mendiang aktor Paul Walker, Meadow Walker, meluncurkan Yayasan Paul Walker yang akan memberikan beasiswa dan bantuan dana bagi mahasiswa serta peneliti yang meneliti biologi laut. Yayasan ini diluncurkan tepat pada peringatan hari ulang tahun ke-42 aktor Fast and Furious tersebut.



Meadow Walker mengumumkan pendirian yayasan Paul Walker melalui media sosial Instagram, Sabtu, 12 September 2015. Gadis berusia 16 tahun itu mengunggah foto dirinya bersama mendiang sang ayah.



Meadow menjelaskan, pendirian yayasan yang berkontribusi untuk mahasiswa dan peneliti biologi laut itu berkaitan dengan impian ayahnya. Selain menyukai dunia akting, rupanya Paul Walker mencintai laut dan binatang. "Ia sangat antusias pada laut, perlindungan binatang, manusia, dan punya keinginan luhur," tuturnya di dalam keterangan foto yang diunggah di Instagram tersebut, seperti dilansir di Hollywood Reporter.



Paul Walker berperan sebagai Brian O'Connor dalam serangkaian film Fast and Furious. Ia meninggal karena kecelakaan mobil pada 30 November 2013. Meadow yakin, pendirian yayasan itu sejalan dengan impian ayahnya yang selama ini tak diketahui banyak orang.



"Saya ingin berbagi bagian dia itu dengan orang lain. Saya amat bangga meluncurkan The #PaulWalkerFoundation (@paulwalkerfdn) pada hari ulang tahunnya. Saya tak bisa memikirkan hal yang lebih baik dari ini untuk mengenang ayah saya. #DoGood"," tutur Meadow di Instagram.



Ketika aktor utama seri The Fast and The Furious, Paul Walker, meninggal pada November 2013, sulit membayangkan Furious 7 bisa selesai sebagaimana yang diharapkan sutradara James Wan. Paul meninggal ketika syuting separuh jalan. Adik Paul, Cody Beau Walker kemudian menjadi pemeran pengganti. Ia berperan sebagai Brian O'Connor menggantikan kakaknya.



Film Furious 7 jadi perpisahan untuk tokoh Brian atau lebih tepatnya Paul Walker. Sutradara James Wan dan penulis Chris Morgan menampilkan Brian dalam kondisi mengalami konflik batin antara mengutamakan keluarga atau petualangan penuh bahaya yang selama ini ia lakukan.



ANTARA



Simak: Berita terbaru lainnya



Topik Terhangat:

Crane Jatuh di Masjidil Haram

Asap dan Kebakaran Hutan

Pembunuhan Rian Sekretaris Box XL