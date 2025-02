Yogyakarta Disebut Pusat Semesta oleh Media Asing, Apa Sebabnya?

TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merespons munculnya julukan baru Yogyakarta yang disematkan media asing The New York Times melalui artikel yang ditayangkan 20 Januari 2025 lalu.Di artikel ter sebut, jurnalis New York Times, Scott Mowbray, memberi judul hasil liputan lapangannya "Never Heard of Yogyakarta? It Might Be the Center of the Universe".