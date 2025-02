Yoo Ah In Bebas dari Hukuman Penjara: Kilas Balik Kasusnya

TEMPO.CO , Jakarta - Yoo Ah In dibebaskan dari hukuman penjara setelah ditahan selama lima bulan dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Dalam sidang banding yang digelar pada Selasa, 18 Februari 2025, Pengadilan Tinggi Seoul menjatuhkan hukuman percobaan dua tahun dan denda sebesar 2 juta won atas kasus aktor Korea Selatan ini.

Dalam persidangan tersebut, Divisi Kriminal 5 Pengadilan Tinggi Seoul membatalkan putusan awal yang menjatuhkan hukuman satu tahun penjara kepada Yoo Ah In, sebagaimana dilaporkan Soompi.

Dikutip dari Antara, pada 23 Februari 2023 Yoo Ah In dinyatakan positif menggunakan obat bius propofol setelah menjalani tes narkoba pada dua pekan sebelumnya. Polisi melakukan penyelidikan setelah menerima laporan dari Kementerian Keamanan Pangan dan Obat-obatan Korea Selatan yang menduga Yoo Ah In membeli propofol untuk tujuan non-medis sejak 2021. Propofol merupakan obat induksi tidur yang kuat untuk operasi medis.

Laporan Yonhap, sebelumnya polisi telah mengirim sampel rambut dan urine Yoo ke Layanan Forensik Nasional Korea Selatan untuk dilakukan tes narkoba. Hasilnya, didapat bahwa Yoo positif menggunakan ganja melalui sampel urine. Berdasarkan sampel rambut Yoo didapatkan aktor itu positif menggunakan propofol. Pada 1 Maret 2023, TV Chosun melaporkan bahwa sampel rambut Yoo Ah In juga diketahui positif menggunakan kokain dan ketamin, dikutip dari All Kpop.

Yoo Ah In didakwa pada Oktober 2023 atas tuduhan penggunaan propofol secara terus-menerus 181 kali antara September 2020 dan Maret 2022. Adapun pembelian pil tidur atas nama orang lain 44 kali dan penggunaan mariyuana.

Berdasarkan sidang pertamanya, pengadilan menyatakan Yoo Ah In bersalah atas penyalahgunaan narkoba. Namun tidak menemukan cukup bukti untuk menghukum Yoo Ah In atas tuduhan penggunaan ganja atau upaya merusak barang bukti dan membebaskannya dari tuduhan tersebut. Jaksa mengajukan banding dengan meminta hukuman yang lebih berat. Yoo Ah In juga mengajukan banding terhadap putusan sidang pertama.