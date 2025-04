Young Lex Tertantang Perankan Oscar di Film The Underdogs

TEMPO.CO, Jakarta - YouTuber Young Lex untuk pertama kalinya menjajal dunia seni peran. Young Lex merasa tertantang memerankan karakter Oscar dalam film The Underdogs. "Di dunia nyata gue energik, di sini santai banget. Jadi, susahnya gue harus nge-rem feel," ujar Young Lex dalam temu media di Jakarta, Senin, 31 juli 2017.



Young Lex memerankan Oscar, seorang YouTuber sukses yang dulunya cupu dan sering jadi korban bully. Meski perannya tidak jauh dari aktivitas yang dia tekuni saat ini, Young Lex harus menyesuaikan diri dengan karakter Oscar. "Enggak boleh nge-rap as Young Lex," kata dia.



Dipilihnya Young Lex untuk membintangi The Underdogs, menurut sang produser Ernest Prakasa, sesuai dengan tema yang dihadirkan film tersebut di mana film tersebut berusaha membuka wacana untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda.



"Banyak yang ngomong pasti cari sensasi segala macam, tapi aku pribadi percaya insting. Pertama kali bertemu, menurut saya, dari ngobrol orang ini (Young Lex) cerdas," ujar Ernest. "Biar orang lihat sisi lain (Young Lex)."



Dalam film The Underdogs, Young Lex juga membawakan lagu latar yang diciptakan oleh Igor Saykoji.



