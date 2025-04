Zayn Malik Buka Rahasia: Tak Pernah Bicara dengan Harry Styles

TEMPO.CO, Los Angeles - Tak banyak tahu kalau Zayn Malik dan Harry Styles tidak pernah dekat sejak keduanya gabung di One Direction. Terlebih setelah Zayn Malik keluar dari grup vokal asal Inggris itu pada 2015.



"Sejujurnya, saya tidak pernah benar-benar berbicara dengan Harry bahkan saat saya berada di band itu," kata Zayn Malik, 24, secara eksklusif dalam edisi baru Us Weekly.



"Jadi saya tidak benar-benar berharap ada hubungan dengan dia saat saya keluar," kata kekasih Zayn Malik. Harry Styles. Reuters



Namun, penyanyi Pillowtalk itu tidak menolak jika suatu saat One Direction reuni. "Saya sudah mengatakannya sebelumnya: Jangan pernah mengatakan tidak," katanya. "Jika saya ingin kembali dalam waktu 10, 15 tahun lagi, maka ya, mengapa tidak? " kata kekasih Gigi Hadid tersebut.



Untuk saat ini, Zayn Malik memusatkan perhatian pada album kedua, dan dia sedang menikmati bersolo karir. " Waktu masih di band, kami pada dasarnya berjalan, seperti 500 mil per jam. Kami melakukan segalanya dengan ekstrim," kata Zayn Malik.



"Sekarang berjalan dengan kecepatan saya sendiri, ini lebih mudah diatur," ucap Zayn Malik.



US MAGAZINE| ALIA F