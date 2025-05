Zayn Malik Ingin Reuni dengan Liam Payne

TEMPO.CO, London - Zayn Malik mengingat kembali momentum ketika dia harus meninggalkan One Direction dan hubungannya dengan rekan-rekannya di sana. Malik menyiratkan hubungannya dengan anggota grup itu telah merenggang. Menurut Malik, hanya Liam Payne yang masih berhubungan dengannya.



"Saya masih paling dekat dengan Liam," jelas Zayn seperti dikutip dari NME. "Kami berbincang di telepon. Dia memberi selamat atas single saya, dia baik sekali. Saya juga memberi selamat untuk penghargaan Brit Award (One Direction meraih British Video Award untuk 'Drag Me Down'). Obrolannya seru. Kami sudah lama tidak berjumpa jadi kami ingin bertemu."



Malik mengakui bahwa dia belum pernah bertemu dengan anggota One Direction sejak dia meninggalkan grup itu pada Maret 2015. "Saya mencoba mengontak namun tidak ada yang bisa dihubungi. Jadi... masa bodoh," kata kekasih model Gigi Hadid itu.

ANTARA