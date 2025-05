Zedd Pamer Gambar Romantis: Makin Mesra dengan Selena?

TEMPO.CO, Los Angeles - Hubungan asmara Selena Gomez dengan DJ Zedd tampaknya makin romantis. Meski belum mengeluarkan pernyataan langsung tentang hubungan mereka, keduanya tak segan memamerkan kemesraan.



Dilansir Hollywoodlife, Selasa, 3 Maret 2015, belum lama ini Zedd kembali mengunggah gambar romantis di Instagram-nya. Gambar yang diunggah Zedd berupa lukisan yang menggambarkan seorang pria dan wanita berjalan beriringan.



Bermacam anggapan pun bermunculan. Para penggemar Zedd dan Selena mulai membeberkan berbagai analisis.



Ada yang menyimpulkan bahwa Zedd dan Selena kini resmi berpacaran. Ada pula yang mengatakan bahwa gambar tersebut merupakan sampul lagu duet Zedd dan Selena, I Want You Know.



RINA ATMASARI | HOLLYWOODLIFE