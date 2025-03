Zoe Saldana Minta Maaf Usai Warga Meksiko Mengaku Tersinggung oleh Emilia Perez

Fashion Eco-Couture Zoe Saldana di Premier Avatar: The Way of Water

Meski menjadi film dengan nominasi terbanyak di Oscar tahun ini—13 kategori—Emilia Perez hanya membawa pulang dua piala: Aktris Pendukung Terbaik untuk Saldana dan Lagu Orisinal Terbaik untuk ‘El Mal’. Dengan 11 kekalahan, film ini menyamai rekor The Color Purple dan The Power of the Dog sebagai film dengan kekalahan terbanyak dalam sejarah Oscar. Sementara itu, Anora keluar sebagai pemenang utama dengan lima kemenangan, termasuk Film Terbaik.