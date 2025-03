Adik Pendiri Sriwijaya Air Didakwa Merugikan Negara Rp 300 T di Kasus Korupsi Timah

Jaksa mengatakan, Fandy Lingga dan Rosalina juga menyetujui permintaan Harvey Moeis untuk melakukan pembayaran biaya pengamanan sebesar US$ 500 sampai US$ 750 per ton kepada Harvey. Ini seolah-olah dicatat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan (coorporate social responsibility/CSR) dari smelter swasta yaitu CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Inter Nusa.