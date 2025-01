Anak Bos Rental Mobil Bantah Pernyataan Panglima Koarmada TNI AL soal Ada Pengeroyokan di Rest Area KM 45

Selain IH, polisi juga masih melakukan pengejaran terhadap RM yang diketahui berperan sebagai perantara penjual mobil Brio kepada IS dengan harga Rp23 juta. Sementara itu, dua pelaku lainnya yakni AS dan IS telah diamankan oleh kepolisian. “Sudah di Polresta Tangerang,” kata Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Hariyanto, saat dihubungi, Senin.