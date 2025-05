Anggota Bali Nine Kangen Andrew dan Myuran

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak dua anggota Bali Nine, yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dipindahkan ke LP Nusakambangan awal bulan ini, anggota Bali Nine lain, Si Yi Chen, mengaku rindu kepada mereka. Dia mengaku sulit melupakan dua terpidana mati itu.



"Kami hidup bersama di LP Krobokan (Bali) selama sepuluh tahun. Kami seperti keluarga dan susah menerimanya ketika mereka harus meninggalkan kami," kata Chen, sebagaimana dikutip situs Australia, News.com, Senin, 23 Maret 2015.



Si Yi Chen adalah salah satu anggota Bali Nine yang menghuni LP Krobokan. Chen tertangkap memiliki 334 gram heroin saat check-in di Hotel Melasti, Kuta, Bali, 17 April 2005. Dia kemudian dihukum penjara seumur hidup pada Februari 2006.



Chen, yang pada bulan lalu berulang tahun ke-30, menuturkan bukan hanya dia yang kangen pada Andrew dan Myuran. Menurut dia, penghuni LP Krobokan juga banyak yang merindukan keduanya, mengingat banyaknya upaya rehabilitasi yang mereka ciptakan.



Meski rindu, Chen mencoba tabah. Berbagai cara dilakukan, seperti mencoba fokus mengelola program-program rehabilitasi yang diciptakan keduanya. Apalagi hal itu merupakan permintaan langsung dari Myuran.



"Butuh waktu untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi ini. Kami terus berdoa dan berharap keajaiban untuk keduanya," tutur Chen. Saat ini Chen juga mengurus lokakarya perak yang dia buat di LP Krobokan lima tahun lalu.



Hingga kini, belum jelas waktu eksekusi Andrew dan Myuran. Kejaksaan Agung memasukkan mereka dalam daftar terpidana eksekusi mati gelombang kedua.



ISTMAN M.P. | NEWS.COM