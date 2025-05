Artis Velove Vexia Datang ke Sidang Perdana OC Kaligis

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah anggota keluarga dan kerabat pengacara Otto Cornelis Kaligis hadir di gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Tampak putri Kaligis, Velove Vexia, pada sidang perdana sang ayah yang rencananya digelar siang ini, Kamis, 20 Agustus 2015.



Velove Vexia tampak sibuk menerima telepon dan berbincang dengan sejumlah kerabat di lobi gedung Pengadilan Tipikor sebelum berpindah ke ruang pengadilan. Velove beserta keluarga dan kerabat terlihat menggunakan kaus putih bertulisan “We will always love you through good and bad times” dan “#saveOCK”.



OC Kaligis akan menjalani sidang perdana dalam perkara dugaan penyuapan hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Sidang akan dipimpin ketua majelis hakim Sumpeno dan dibantu empat hakim lain, Arifin, Tito Suhud, Hugo, dan Alexander Marwoto.



Kaligis ditangkap penyidik KPK pada 13 Juli 2015 setelah KPK melakukan pengembangan penyidikan dalam operasi tangkap tangan kasus penyuapan hakim dan panitera PTUN Medan.



RADITYA PRADIPTA