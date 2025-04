Arus Balik Lebaran, Korlantas Polri Berlakukan Sistem One Way Lokal Mulai 3 April

TEMPO.CO, Jakarta - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan memberlakukan rekayasa lalu lintas sistem one way lokal saat arus balik Lebaran secara bertahap mulai 3 April 2025. Kakorlantas Polri Inspektur Jenderal Agus Suryonugroho menjelaskan, rencana tersebut diputuskan usai rapat bersama Jasa Marga, Jasa Raharja, dan Kementerian Perhubungan.

“Di samping melakukan one way nasional arus balik, kami akan mendahului pada tanggal 3, nanti kami akan melakukan one way lokal arah balik,” kata Agus melalui keterangan tertulis, Selasa, 1 April 2025.

Dia mengatakan, tahap pertama one way lokal berlaku dari KM 188 Tol Cipali hingga KM 70 Gerbang Tol Cikampek Utama. Jika masih ada peningkatan arus balik dari arah timur, polisi akan memperpanjang skema one way.

Kemudian, one way lokal tahap kedua akan diberlakukan pada 4 April 2025. Skema one way ini berlaku dari Pejagan hingga ke KM 188 Tol Cipali.

Kakorlantas berharap di titik itu arus balik dari timur bisa terurai. Namun jika terjadi kepadatan arus balik di KM 414 Tol Kalikangkung, Semarang, polisi akan memberlakukan one way lokal. “Apabila di kilometer 414, mana kala ada bangkitan arus, nanti Jawa Tengah juga akan melakukan one way lokal pada tanggal 4, termasuk nanti tanggal 5,” ujar Kakorlantas Polri.

Sistem one way nasional akan diberlakukan mulai 6 April 2025. Agus mengatakan, flag off one way akan dimulai dari Tol Kalikangkung, Semarang.