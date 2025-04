Arus Balik Lebaran: Polri Resmi Berlakukan One Way Nasional Mulai dari Kalikangkung hingga Cikampek

TEMPO.CO , Jakarta - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas sistem satu arah atau one way nasional mulai dari KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung , Jawa Tengah, hingga KM 70 Gerbang Tol Cikampek Utama, Jawa Barat, pada Ahad, 6 April 2025.

“Alhamdulillah baru saja kita melaksanakan flag off untuk kegiatan one way nasional,” kata Kapolri di lokasi acara dikutip laman Divhumas Polri. Ia menuturkan rekayasa ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi bersama antara Kementerian Perhubungan, Jasa Marga, dan jajaran kepolisian lalu lintas.

Polisi Hentikan Sistem One Way di Kalikangkung dan Cipali, Lalu Lintas Dapat Dilalui Dua Arah

Sebelum penerapan skema nasional, Korlantas terlebih dahulu memberlakukan one way lokal. Skema itu diterapkan mulai KM 188 Tol Palimanan hingga KM 70 Tol Cikatama, kemudian diperpanjang hingga KM 219 Tol Pejagan-Pemalang. Seiring lonjakan arus kendaraan dari arah timur, jalur one way kembali diperluas hingga Kalikangkung.