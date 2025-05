Bawa Anak dan Istri, Copet Ini Mengecoh Korban di Ragunan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Sektor Pasar Minggu menangkap dua tersangka pencurian berinisial IF, 43 tahun, dan IK, 43 tahun, di Taman Marga Satwa Ragunan, Jumat dan Ahad, 8 dan 10 Juli 2016.



Kepala Kepolisian Sektor Pasar Minggu Komisaris Zaky Alkazar Nasution mengatakan keduanya ditangkap lantaran tertangkap tangan mencuri oleh petugas.



"Mereka kami tangkap di sekitar kandang jerapah," ujarnya saat jumpa pers di Mapolsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin, 11 Juli 2016.



Zaky menuturkan kedua tersangka tersebut mencuri dengan modus yang berlainan. Zaky menjelaskan untuk tersangka IF, ia mencuri barang bawaan milik para pengunjung dengan modus pencopetan, sedangkan IK mencuri barang dagangan milik penjual yang berjualan di sekitar Ragunan.



"Keduanya mengaku sebagai pengunjung dengan membawa keluarganya masing-masing," ucapnya.



Zaky menjelaskan modus yang dilakukan IK dalam mencuri barang dagangan di Ragunan, yakni dengan mengalihkan perhatian melalui anak dan istrinya.



"Saat pedagang teralihkan oleh perhatian anak dan istrinya, Iwan kemudian memasukkan barang-barang curian ke dalam tas anaknya," ucap Zaky.



Sedangkan untuk tersangka IF, saat diperiksa ia mengaku mencuri barang-barang milik pengunjung saat lengah. Tidak hanya itu, menurut Zaky, IF juga menjalankan aksinya di tengah keramaian. "Yang jadi incarannya adalah telepon selular dan dompet," katanya.



Zaky mengatakan dalam penangkapan kedua tersangka, polisi menyita barang bukti curian tiga unit telepon selular, dua buah dompet berisi Rp 120 ribu, dan belasan mainan anak-anak berupa topeng, sandal, topi, tas, dan jam tangan. "Semuanya kami bawa ke Mapolsek," ucapnya.



Atas perbuatannya tersebut, kedua tersangka dijerat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman lima tahun penjara. Zaky menuturkan meski para tersangka melibatkan istri dan anaknya dalam menjalankan aksinya, tapi kepolisian membebaskan mereka lantaran dinilai tidak cukup bukti yang menguatkan.



ABDUL AZIS