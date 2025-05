TEMPO.CO, Jakarta - Ada 37 barang bukti yang diserahkan penyidik Polda Metro Jaya kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat, 27 Mei 2016, begitu berkas perkara kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dilimpahkan. Juru bicara Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Awi Setiyono, mengatakan 37 barang bukti yang dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat merupakan bukti yang melengkapi pemberkasan penyidikan Jessica.



"Penyidik mengumpulkan alat-alat bukti, mulai dari keterangan ahli, surat-surat, kemudian bukti petunjuk. Semua dirangkai," kata Awi di Polda Metro Jaya, Jumat, 27 Mei 2016.



Awi turut memperlihatkan barang bukti Jessica. Dari 37 barang bukti hanya ada beberapa yang bisa diperlihatkan polisi, karena ukuran barang yang tidak begitu besar. Namun, Awi menyebutkan satu per satu 37 barang bukti tersebut.



1. Satu gelas berisi sisa cairan minuman Ice Vietnamese Coffee

2. Satu botol minuman berisi sisa cairan minuman Ice Vietnamese Coffe

3. Satu buah tas merek Charles and Keith

4. Pakaian atas wanita warna cokelat

5. Beberapa potongan rambut



6. Satu buah botol cairan Bioderma

7. Satu kotak obat Sentraline Sndoz 50 miligram berisi 3 lembar (30 tablet)

8. Satu botol merek 2Tang yang berisi sisa obat Cina

9. Tablet obat Razole 20 miligram

10. Dua tablet obat Maxpharm 15 miligram



11. Tiga tablet obat Provelyn 75 miligram

12. Satu buah iPhone 5 warna putih dan simcard

13. Simcard Optus

14. Tiga buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita warna merah, berlabel kertas motif kotak-kotak merah-putih bertuliskan “Bath & BodyWorks” dan tiga buah tas kertas belanja motif warna biru putih bertuliskan “Bath&Works”, yang masing-masing tas kertas belanja berisi satu buah botol tersebut

15. Satu buah iPhone6s warna rose gold dan simcard



16. Satu unit flashdisk Toshiba 32 GB warna abu-abu S/N: 1430ATA412CA rekaman CCTV dari restoran Olivier, West Mall Grand Indonesia

17. Satu unit mesin penggiling kopi atau grinder

18. Satu unit jug stainless untuk air panas

19. Satu unit teko Lock and Lock plastik untuk tempat susu



20. Satu set meja kursi dari Table 54

21. Dua kaleng contoh susu kental manis

22. Satu bungkus contoh kopi Robusta dalam kemasan plastik hitam

23. Satu buah contoh gelas yang digunakan untuk penyajian Ice Vietnam Coffe

24. Satu buah contoh saucer atau piring kecil atau lepek

25. Dua buah contoh sedotan warna hitam



26. Tiga lembar contoh kertas penyaring kopi

27. Satu unit decoder video record (DVI) merek DVR TELVIEW warna Hitam

28. Satu unit kabel power DVR warna hitam.

29. Satu unit hardisk eksternal 500GB warna hitam

30. Dua buah sampel celana panjang tersangka yang hilang



31. Satu bundel print out transaksi IVC

32. Satu bundel print out WhatsApp Group Billy Blue

33. Satu burkas laporan lengkap tentang JESSICA KUMALA WONGSO yang dibuat NSW Police Headquarter, 1 Charles St., Paramatta, NSW, ada 15 Laporan

34. Tujuh lembar surat keterangan dari kantor NSW Ambulance Australia berupa dokumen dengan lampirannya.

35. Satu berkas print out percakapan JESSICA KUMALA WONGSO mengancam KRISTIE LOUISE CARTER dan percakapan lainnya



36. E-mail dari KRISTIE LOUISE CARTER kepada [email protected] tentang e-mail JESSICA KUMALA WONGSO

37. Satu bundel kronologi dan e-mail yang berisi pemberitahuan tentang pemberhentian JESSICA KUMALA WONGSO dari NSW Ambulance



FRISKI RIANA