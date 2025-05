Bocah Ingusan di Depok Tunggu Waktu Sahur dengan Tawuran

TEMPO.CO, Depok - Anggota Polsek Beji mengamankan tiga bocah ingusan yang ingin melakukan tawuran di Jalan Nusantara Gang Madrasah Kelurahan/Kecamatan Beji, Rabu dinihari, 14 Juli 2015. Ketiga orang anak tersebut, yakni S, 14 tahun; AW, 16 tahun; dan AF, 17 tahun.



Kepala Unit Reserse dan Kriminal Polsek Beji Ajun Komisaris Syah Johan mengatakan sewaktu anggota sedang patroli melihat sejumlah pemuda yang berkumpul dan bergelagat mencurigakan saat menjelang sahur. Saat dihampiri, mereka kabur dan polisi berhasil mengamankan tiga orang. "Saat ingin digeledah mereka kabur. Total sekitar sepuluh anak," kata Johan.

Dari tangan bocah ingusan tersebut, kata dia, ada yang membawa senjata tajam berupa sebilah golok. Saat ini polisi sedang melakukan pemeriksaan dan memanggil keluarga mereka. Selanjutnya pihak keluarga diminta membuat surat pernyataan agar mengawasi anak mereka.



"Orang tua harus sanggup membina anaknya. Jangan sampai keluar saat malam orang tua tidak tahu aktivitas mereka," tuturnya.



Tawuran saat Ramadan memang menjadi salah satu prioritas pengawasan, terutama waktu yang paling rentan tawuran saat sahur. Banyak pemuda yang melakukan Sahur on The Road, yang berpotensi membikin keresahan. "Polisi juga membubarkan bila ada pemuda yang melakukan Sahur on The Road," ujarnya.



IMAM HAMDI