Budi Karya Tanggapi Kesaksian Anak Buah Soal Pengumpulan Dana Pemenangan Jokowi di Pilpres 2019

Perbesar

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menunjukkan tampilan salah satu trainset Autonomous Rail Transit (ART) atau trem otonom yang akan meluncur di IKN tiba di Balikpapan. Trem otonom IKN merupakan armada buatan pabrikan Cina, yaitu Zuzhou Electric Locomotive Co Ltd dan Qingdao Sifang Co Ltd (Dok.Kementerian Perhubungan)