Cara Perpanjang SIM C Online Terbaru 2025 Beserta Syarat dan Biayanya

Surat Izin Mengemudi C atau SIM C merupakan surat yang wajib dimiliki oleh pengemudi, khususnya pengendara sepeda motor. Dokumen ini menjadi bukti bahwa seseorang telah memenuhi syarat untuk berkendara secara legal di jalan raya.

SIM C memiliki masa berlaku selama 5 tahun, sejak tanggal penerbitan. Apabila masa berlaku akan habis, SIM C dapat diperpanjang mulai 90 hari hingga satu hari sebelum masa berlaku habis. Namun, disarankan untuk memperpanjangnya 30 hari sebelum kedaluwarsa.

Perpanjang SIM C pun kini dapat dilakukan secara online, sehingga lebih mudah dan praktis. Lantas, bagaimana cara perpanjang SIM C online terbaru 2025? Berikut rangkuman informasi selengkapnya.

Sebelum membahas tentang cara perpanjang SIM C online, perlu diketahui terlebih dahulu syarat perpanjangan SIM. Dikutip dari laman digitalkorlantas.id, untuk memperpanjang masa berlaku SIM C online, terdapat sejumlah dokumen persyaratan yang harus disiapkan. Dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

Per Agustus 2021, SIM C dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan kapasitas mesinnya, yakni SIM C, C1, dan C2. Perpanjangan masa berlaku seluruh jenis SIM C ini akan dikenakan tarif sebesar Rp 75.000. Biaya tersebut belum termasuk biaya administrasi, biaya pengemasan, dan biaya pengiriman dari Satpas ke alamat rumah.