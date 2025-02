Celios Minta Pemerintah Kembalikan Uang Rakyat yang jadi Korban Pertamax Oplosan

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Center of Economic and Law Studies, Muhammad Saleh, meminta agar pemerintah tidak sekadar menjadikan uang hasil korupsi dugaan tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, Sub Holding, dan Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS) periode 2018-2023 sebagai pemasukan negara. Dalam kasus itu, Kejaksaan Agung mengungkap adanya dugaan pengoplosan BBM jenis Pertamax menggunakan Pertalite.