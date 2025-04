Cinere Bellevue Kebakaran, Polisi Sisir Gedung dan Akan Olah TKP

TEMPO.CO, Depok - Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Limo, dibantu tim Inafis Kepolisian Resor Kota Depok, hari ini melakukan penelusuran ke setiap ruangan di Cinere Belleveu Suite and Mall terakait dengan kasus Cinere Bellevue kebakaran pekan lalu. Polisi mulai memasuki gedung pukul 11.00 melalui pintu darurat di Tower A.



Kepala Polsek Limo Ajun Komisaris M. Iskandar mengatakan pengecekan yang dilakukan ini untuk memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut.



Semua ruangan dari Tower A dan Tower B akan diperiksa. "Kita berharap saja tidak ada korban saat api menghanguskan gedung," katanya saat ditemui di Cinere Belleveu Suite and Mall, Senin, 9 Oktober 2017.



Menurut Iskandar, sejak peristiwa kebakaran hari Rabu lalu, belum ada warga yang melaporkan kehilangan anggota keluarga. Meski demikian, polisi tetap akan melakukan pemeriksaan. "Hal ini untuk memastikan saja," ujarnya.



Penelusuran, kata Iskandar, dilakukan sambil menunggu kedatangan tim dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Markas Besar Kepolisian RI untuk menginvestigasi penyebab kebakaran.



Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Limo Ajun Komisaris Wasgiono menuturkan Mabes Polri akan menginvestigasi penyebab Cinere Bellevue kebakaran selama sekitar 33 jam mulai Rabu malam, 4 Oktober 2017.



Rencananya, tim Puslabfor Mabes Polri hari ini ke lapangan guna melakukan olah tempat kejadian perkara terkait dengan Cinere Bellevue kebakaran. “Sejak Jumat lalu, tim Puslabfor Mabes Polri telah berada di Cinere Bellevue,” ucapnya. Menurut Wasgiono, tim belum masuk ke lokasi karena pada Jumat lalu api baru saja padam di apartemen Cinere Belleveu Suite and Mall. “Tim belum berani masuk,” tuturnya.