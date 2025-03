Danpuspom TNI AD: Tim Investigasi Masih Menelusuri Isu Setoran Judi Sabung Ayam

Isu setoran ini mencuat setelah beredar informasi bahwa lokasi perjudian sabung ayam di Letter S, Register 44 Way Kanna, Lampung diduga rutin menyetorkan uang Rp 10 juta per minggu kepada anggota kepolisian. Selain itu, ada pula permintaan uang harian sebesar Rp 1 juta, belum termasuk permintaan bahan bakar minyak (BBM), minuman, dan rokok yang bisa mencapai Rp 2,5 juta per hari.