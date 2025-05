Dijamin RT dan RW, Febriyanto Ajukan Penangguhan Tahanan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal The Jakmania, Febriyanto, kembali mengajukan surat penangguhan penahanan ke Polda Metro Jaya. "Mengajukan penangguhan penahanan dengan jaminan dari RT dan RW setempat," kata Muhammad Halim, kuasa hukum Febri, saat dihubungi Tempo, Kamis, 22 Oktober 2015.



Tim kuasa hukum datang ke Polda Metro Jaya pada Kamis, 22 Oktober 2015, sekitar pukul 14.00 WIB, untuk menjenguk sekaligus mengajukan surat penangguhan tahanan untuk Febri. "Kami tambahkan surat permohonan maaf yang dibuat Febri dan jaminan dari RT dan RW dalam surat penangguhan penahanan hari ini," kata Halim.



Menurutnya, jaminan ini dibuat agar penyidik mau memberi Febri penangguhan dan bisa kembali ke rumah. "Keluarga dan teman-teman Febri meminta agar polisi percaya bahwa mereka bisa menjamin Febri tidak akan kabur," ucapnya. Istri Febri, menurut keterangan Halim, saat ini sedang hamil.



Febri kemarin sudah membuat surat permintaan maaf terkait dengan kasus hukum yang menjeratnya. Ia meminta maaf pada kapolda, keluarganya, The Jak, dan pada semua orang yang merasa terganggu dengan cuitnya.



Sebelumnya, cuit Febri dalam akun Twitter-nya, @bung_febri, pada 10 Oktober 2015, dianggap memprovokasi keributan. Saat itu ia sedang membahas penolakan The Jak yang menolak Bobotoh, suporter Persib Bandung, datang ke Jakarta. Gara-gara cuitnya ini, Febri sekarang menjadi tahanan di Mapolda Metro Jaya dengan dugaan provokasi lewat media sosial.



EGI ADYATAMA