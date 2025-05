TEMPO.CO, Jakarta - Akun media sosial Instagram @lambe_turah mendadak mengunci akun pribadinya, Selasa sore, 13 September 2016. Penguncian ini tak lama berselang setelah akun itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik.



Akun itu dilaporkan oleh istri Mario Teguh, Lina Teguh, bersama pengacaranya, Vidi Syarif. Beberapa saat sebelum mengunci akunnya, Lambe Turah sempat membuat reaksi terhadap laporan tersebut.



Baca: Mario Teguh Tak Akui Anaknya, Deddy Corbuzier Bikin Sindiran



"Just info yes, bukan cuma minceu (admin) saja yang dilaporin tapi ada satu akun lagi, dan juga ada tiga orang lainnya. Siapa aja mereka ? Nanti juga bakal thau dari media online. Cliiiink berubah lagi jadi arwah gentayangan biar bisa tau #MinceuLanjutMakanGergajiBesiDanBatakoBiarKuat #Eaaaaak," tulis akun itu sekitar pukul 16.30 WIB.



Selain akun Lambe Turah, Lina melaporkan akun lain, yakni @hebohwow. Dari pantauan Tempo, akun @hebohwow sudah tak aktif lagi.



Akun lambe_turah memiliki 495 ribu pengikut dengan jumlah postingan mencapai 1.331.



Saat membuat laporan, Vidi membawa sejumlah bukti-bukti berupa print out foto-foto unggahan kedua akun tersebut yang diduga mencemarkan nama baik Mario Teguh dan istri.



Baca: Mario Teguh vs Adik: Soal Istri, Harta, & Bak Ketemu Presiden



Saat ini Mario Teguh sedang berkonflik dengan Ario Kiswinar Teguh. Konflik ini berawal dari Kiswinar yang mengaku ditelantarkan oleh Mario Teguh sebagai anak beberapa waktu lalu di salah satu program talk show yang dipandu Deddy Corbuzier. Kiswinar saat itu juga membawa beberapa foto dan bukti surat-surat yang membuktikan ia adalah anak Mario Teguh.



Berselang beberapa waktu kemudian, Mario Teguh membantah semua pernyataan Kiswinar di salah satu stasiun televisi swasta. Mario juga menyampaikan ajakan tes DNA kepada Kiswinar saat itu.



EGI ADYATAMA