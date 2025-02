Dua Eks Hakim Kasus Ronald Tannur Ajukan Justice Collaborator, Apa Bedanya dengan Whistleblower?

Studi dari American Journal of Industrial and Business Management terbitan 2019, menyatakan whistleblower merupakan rujukan dari suatu tindakan seorang anggota atau mantan anggota yang menemukan perilaku ilegal atau tidak etis dalam organisasi.

Pengaturan WBS misalnya tertuang di 5 Inpres No. 7/2015 yang kemudian diganti dengan Inpres No. 10/2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Dalam jurnal The Role Of Justice Collaborator In Uncovering Criminal Cases In Indonesia, agenda ini dilakukan dengan tujuan memberikan kejelasan tentang suatu kondisi yang membuat seseorang rentan terhadap ancaman atau intimidasi yang dapat merugikan jiwa dan raganya. Selain itu juga berpotensi mengkriminalisasi sisa masa hidup seseorang.