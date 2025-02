Dua Jurnalis CNN Indonesia Kena Doxing Usai Liput Aksi Indonesia Gelap, Apa Sanksi Bagi Pelakunya

TEMPO.CO , Jakarta - Dua jurnalis CNN Indonesia, AM dan YA, dikabarkan mengalami doxing atau doksing dan komentar kebencian usai meliput aksi Indonesia Gelap yang digelar aliansi mahasiswa di sejumlah daerah pada Senin, 17 Februari 2023 hingga Kamis, 20 Februari 2024. Doxing diduga dilakukan buntut media tersebut dinilai menayangkan berita tidak berimbang.

Doksing tersebut bemula saat laporan AM berjudul “CCTV Dirusak Saat Aksi Indonesia Gelap di Patung Kuda” diunggah oleh CNN Indonesia dalam akun X, @CNNIndonesia pada 21 Februari 2025 pukul 18:50 WIB. Tak lama berselang, unggahan itu ditanggapi oleh akun @Budi********** di hari yang sama pukul 20:00 WIB.

Tanggapan tersebut kemudian dibalas oleh pengguna lain dengan nama akun @Ruteman. Akun tersebut membagikan tangkapan layar judul laporan AM dan tangkapan layar identitas sang wartawan di akun LinkedIn. Juga sebuah tangkapan layar yang menampilkan foto profil LinkedIn milik AM hasil penelusuran via Google Images.