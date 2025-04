Dugaan Penipuan Bisnis Apartemen Mewah Dilaporkan ke Polisi

Namun, dalam perjalanannya, terjadi ketidakcocokan diantara mereka. Bersama istrinya, yang juga “menanamkan” uang dalam pembelian apartemen itu, David kemudian mendesak Kalista mengembalikan uang yang sudah disetorkannya tersebut. Kalista menolak, maka Jacqueline dan David membawa persoalan ini ke polisi. “Kasus seperti ini, orang asing membelia hunian bersama warga negara Indonesia dan kemudian timbul masalah sebenarnya cukup sering terjadi di Jakarta, tapi tidak terekspose di media, ujar Any Aryani, praktisi hukum yang mendampingi David dan Kalista mengurus persoalan mereka di kepolisian.

Dalam sejumlah kasus, ujar Any, warga negara asing itu terpaksa “gigit jari,” karena memang apartemen itu tidak atas namanya. “Orang asing juga cenderung memilih tak mau ribut,” kata Any. Untuk kasus yang menimpa David dan Jaqueline, Any mengadukan Kalista selain melakukan penipuan juga penggelapan.