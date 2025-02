Ekstradisi Paulus Tannos, Tersangka Korupsi e-KTP, Terancam Gagal

Selain mengurus kredit, Paulus menjajaki kongsi bisnis dengan perusahaan milik Andi Winata, PT Oxel System Ltd. Perusahaan ini merupakan agen tunggal keeping chip ST-Micro di Indonesia. Teknologi ST-Micro sebelumnya digunakan Kepolisian RI untuk pembuatan surat izin mengemudi. Paulus menyanggupi permintaan Andi agar proyek e-KTP menggunakan keeping chip tersebut. Komitmen itu belakangan buyar lantaran ST-Micro dianggap tak cocok. “Masalah Paulus bukan dengan Andi, tapi dengan PT Oxel System,” kata Tomy Winata kepada Tempo pada 2012.

Paulus dituduh mengalami wanprestasi karena bisnis itu merugikan PT Oxel System Ltd. Sementara itu, PT Oxel kadung membeli 100 juta keeping chip dengan harga satuan US$ 0,6. Andi juga mengalami kerugian lantaran sudah membayar uang muka US$ 1,2 juta atau seperlima dari komitmen nilai proyek. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Sandi Nugroho tak memberikan konfirmasi ketika ditanyai ihwal kelanjutan penanganan perkara ini.