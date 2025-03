Fakta Judi Sabung Ayam: Kopda B Sendirian Habisi 3 Polisi sampai Isu 'Setoran' di Balik Penggerebekan

TEMPO.CO , Jakarta - Kasus penembakan 3 polisi hingga tewas di tempat saat menggerebek judi sabung ayam di Way Kanan , Lampung, menjadi sorotan karena melibatkan dua anggota TNI Angkatan Darat yang merupakan penyelenggara tempat perjudian itu.

Tim investigasi gabungan TNI-Polri akhirnya menetapkan Kopda Basar sebagai pelaku utama dalam penembakan tiga anggota Polri dalam penggerebekan di Way Kanan, Lampung. Penetapan tersangka ini diumumkan dalam konferensi pers yang digelar di Mapolda Lampung pada Selasa, 25 Maret 2025.

Tiga korban yang tewas dalam insiden ini adalah AKP Anumerta Lusiyanto (Kapolsek Negara Batin), Aipda Anumerta Petrus Apriyanto (Bintara Polsek Negara Batin), dan Briptu Anumerta M Ghalib Surya Ganta (Bintara Sat Reskrim Polres Way Kanan). Penembakan terjadi dalam operasi pembubaran judi sabung ayam ilegal di Letter S register 44 Way Kanan, Lampung.

Polda Lampung mengirimkan hasil autopsi tiga anggota Polri yang menjadi korban penembakan saat penggerebekan judi sabung ayam di Kabupaten Way Kanan.

Fakta baru kembali terungkap dalam kasus penembakan tiga anggota polisi di Way Kanan, Lampung. Brigadir Polisi Dua Kapri Sucipto, anggota Brimob Polda Sumatera Selatan yang kini menjadi tersangka kasus judi sabung ayam, sudah mengenal Kopral Dua Basar sejak 2018.

Isu setoran ini mencuat setelah beredar informasi bahwa lokasi perjudian sabung ayam di Letter S, Register 44 Way Kanna, Lampung diduga rutin menyetorkan uang Rp 10 juta per minggu kepada anggota kepolisian. Selain itu, ada pula permintaan uang harian sebesar Rp 1 juta, belum termasuk permintaan bahan bakar minyak (BBM), minuman, dan rokok yang bisa mencapai Rp 2,5 juta per hari.