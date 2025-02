Gaduh Sidang Razman, Hakim Usul Pembentukan UU Contempt of Court

TEMPO.CO , Jakarta - Forum Kajian Dunia Peradilan mengusulkan agar dibentuk Undang-Undang tentang Penghinaan Terhadap Pengadilan ( contempt of court ).

Ia mencontohkan salah-satu negara yang menerapkan contempt of court act adalah Inggris sejak 1981. Ia mengatakan, Inggris juga menerapkan prinsip strict liability rule. Prinsip itu ialah setiap perbuatan, perkataan, dan tulisan yang tidak menghormati hakim dikatagorikan sebagai penghinaan terhadap pengadilan tanpa perlu membuktikan adanya niat atau kesalahan.

Serupa dengan Solihun, Hakim PN Simpang 3 Radelong Ricky Fadila menyampaikan pentingnya dibentuk UU contempt of court. “Agar orang lebih berhati-hati dalam memberikan pendapat, meski tidak membatasi selama dia bisa mempertanggungjawabkan pendapatnya tersebut,” ujar dia dalam diskusi via zoom.

Dengan diterapkannya contempt of court, mereka berharap siapapun yang bertindak menghina peradilan di dalam sidang, hakim memiliki wewenang langsung untuk memerintahkan penahanan, tanpa perlu mengadukannya lebih dulu ke polisi.

Namun diakui Solihun, penerapan aturan tentang contempt of court juga masih menuai pro dan kontra. Sejumlah pihak mengkhawatirkan penerapan contempt of court akan memperkuat kedudukan hakim dan hakim akan bertindak sewenang-wenang.

Meski contempt of court belum secara khusus belum diundangkan, Solihun mengatakan, dalam KUHP baru aturan contempt of court sudah dicantumkan. Aturan itu tertera pada Pasal 279 dan 280 UU No 1 Tahun 2023. Pasal ini juga bisa menjerat hakim, jika ia membuat gaduh di ruang sidang.