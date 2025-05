Gaya Cantik Amel Alvi di Sidang Muncikari Robby Abbas

TEMPO.CO, Jakarta - Amel Alvi, 22 tahun, model majalah dewasa, menghadiri sidang terdakwa muncikari artis Robby Abbas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 1 Oktober 2015, dengan gaya super modis. (Baca: 2 Momen Kocak Robby Abbas di PN Jakarta Selatan)



Artis yang lebih dikenal sebagai disc jokey ini menghadiri sidang muncikari Robby Abbas sebagai saksi. Perempuan kelahiran Sukabumi, 28 Juli 1992 ini sempat ditangkap pada 8 Mei 2015 bersama Robby Abas di salah satu hotel bintang lima di daerah Jakarta Selatan. Namun, kemudian ia dilepas dan menjadi saksi. (Baca: Sidang Muncikari Artis, Ini 3 Artis Dalam BAP)



Dalam tiga sidang Robby Abbas sebelumnya dengan agenda pemeriksaan saksi, artis yang bernama asli Amelia Alviana ini selalu mangkir.



Hakim ketua Effendi Mukhtar lantas menetapkan pemanggilan paksa untuk Amel. Meskipun memakai jubah hitam, kepastian saksi yang datang adalah Amel Alvi datang dari Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Candra Saptaji. (Baca: Amel Alvi Akui Pasrah 'Dijual' Muncikari Robby Abbas)



Kala tiba di ruangan sidang yang berlangsung di ruang utama Oemar Seno Adji, pengacara Robby Abbas, Pieter Ell, mengatakan Amel melepas kerudung dan cadar yang dikenakannya.



Begini gaya cantik dan modis Amel Alvi dari ujung kaki sampai ujung rambut:



1. Kuku jari tangan Amel Alvi menggunakan kuteks berwarna hijau toscha. Warna kukunya senada dengan ujung tasbih yang benangnya berwarna hijau toscha.



2. Ia mengenakan kerudung dan gamis senada yang warnanya hitam.



3. Amel menggenggam clutch berwarna merah. Di ujung clutch yang ia genggam, ada logo VS atau Victoria Secret. Berdasarkan penelusuran di situs resminya, www.victoriassecret.com harga clutch bervariasi, dari US$ 20 sampai US$ 60.



4. Amel memakai kacamata hitam dengan bingkai bulat lebar.



DINI PRAMITA



Baca juga:

Mimpi Jatuh dari Ketinggian dan Terhenyak, Ini Sebabnya

AMERIKA DITEROR: Ada Pesan Sebelum Aksi Penembakan