Hakim Kasus Ronald Tannur Didakwa TPPU. Ini 6 Kategori Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara harfiah, istilah money laundering dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai "pencucian uang" atau yang dulu dikenal juga dengan istilah "pemutihan uang. Menurut UU No. 15 Tahun 2002 dijelaskan bahwa pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU No. 15 Tahun 2002. Apa saja yang masuk dalam kategori TPPU?

Pada variasi lainnya, back to loan, pelaku meminjam uang dari cabang bank asing dengan jaminan berupa stand by letter of credit atau certificate of deposit. Uang yang dipinjam sebenarnya berasal dari aktivitas ilegal, dan saat pinjaman tidak dilunasi, bank mencairkan jaminan tersebut, sehingga uang kotor dapat dicuci.