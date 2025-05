TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Front Pembela Islam Rizieq Syihab dijadwalkan diperiksa atas kasus logo palu arit dalam mata uang rupiah baru di Kepolisian Daerah Metro Jaya, Senin, 23 Januari 2017. Untuk mengantisipasi jika pemeriksaan Rizieq dikawal ribuan simpatisannya, kepolisian menyiapkan rencana perubahan arus lalu lintas.



“Untuk menciptakan situasi keamanan dan kelancaran lalu lintas tetap kondusif dan dinamis sehingga seluruh aktivitas masyarakat tetap dapat berjalan dengan aman, lancar, dan berkeselamatan,” kata Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Budiyanto dalam keterangan tertulis, Ahad, 22 Januari 2017.



Baca: Kasus Logo Palu Arit, Polisi Periksa Rizieq Pekan Depan



Menurut Budiyanto, pengaturan arus lalu lintas dilakukan secara bertahap. Berikut ini tahapan pengaturan arus lalu lintas yang telah disiapkan jika ruas jalan di depan Polda sudah ramai dan crowded.



1. Arus lalu lintas dari Cawang yang mengarah ke Jalan Jenderal Sudirman di Semanggi dialihkan ke Jalan Gatot Subroto-Skat 2-Jalan Gerbang Pemuda-Asia Afrika-Pakubuwono-CSW-Blok M, dan seterusnya.



2. Arus lalu lintas dari Bundaran HI yang mengarah ke depan Polda

di Semanggi dialihkan ke kiri ke arah Jalan Gatot Subroto-Simpang Kuningan, lalu belok kanan arah Mampang-Jalan Kapten Tendean, dan seterusnya, atau diarahkan naik ke atas Semanggi-Gatot Subroto-Skat 2-Jalan Gerbang Pemuda-Asia Afrika-Pakubuwono-CSW-Blok M, dan seterusnya.



3. Arus lalu lintas dari Slipi yang mengarah ke Jalan Sudirman (depan Polda) di Semanggi dialihkan ke Simpang Kuningan (Ende 3), lalu belok kanan arah Mampang-Jalan Kapten Tendean-Wolter Monginsidi-Blok M, dan seterusnya.



Baca juga: BI Klarifikasi ke Ulama Soal Lambang Palu-Arit di Uang Baru



4. Arus lalu lintas dari arah Blok M yang mengarah Semanggi dialihkan ke kiri ke pintu IX-Asia Afrika-Jalan Gerbang Pemuda-Fly Over Farmasi-Gatot Subroto-Semanggi, lalu belok kiri ke Jalan Sudirman-Thamrin atau di Semanggi diluruskan ke Kuningan-Jalan Rasuna Said dan seterusnya.



INGE KLARA SAFITRI