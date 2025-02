Indonesia Pulangkan 7 Narapidana Asing ke Negara Asal Sepanjang 2024, Ini Kilas Baliknya

TEMPO.CO , Jakarta - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan telah membantu pemulangan terhadap tujuh narapidana asing yang sempat mendekam di penjara Indonesia. Ketujuh WNA itu adalah Mary Jane Veloso, Bali Nine, dan Serge Atlaoui yang merupakan terpidana mati kasus narkoba di Indonesia.

Pemulangan Bali Nine

Pemulangan para narapidana yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui practical agreement dimulai pada Desember 2024. Pada 15 Desember 2024 pemerintah melalui Kementerian Kumham Imipas menuntaskan pemindahan tahanan atau transfer of prisoner lima terpidana mati kasus narkoba Bali Nine ke Australia yakni negara asal mereka. Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada 2005. Mereka terbukti menyelundupkan 8,2 kilogram heroin.