TEMPO.CO, Jakarta - Langkah Polda Sulawesi Selatan dan Barat menetapkan Abraham Samad, ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, menuai sorotan lantaran penuh kejanggalan.



Salah satunya, mengenai penanganan kasus yang terkesan dilakukan diam-diam. Berikut kronologi penetapan Samad sebagai tersangka :



::: Samad dibidik tersangka melalui seorang perempuan yakni Feriyani Lim yang dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh Ketua LSM Lembaga Peduli KPK dan Polri, Chairil Chaidar Said, beberapa waktu lalu. Perempuan asal Pontianak itu diadukan memalsukan dokumen administrasi kependudukan saat mengurus paspor di Makassar pada 2007.



::: Kasus itu kemudian dilimpahkan ke Direktorat Reskrim Umum Polda Sulawesi Selatan per 29 Januari. Hanya berselang empat hari kemudian, Feriyani Lim langsung ditetapkan sebagai tersangka. Di hari yang sama, tepatnya 2 Februari, perempuan ini melalui kuasa hukumnya malah melaporkan Abraham Samad dan seseorang bernama Uki ke Bareskrim.



::: Sejak Samad dilaporkan dalam perkara itu, penanganannya di Bareskrim tidak begitu signifikan. Malah, Polda Sulawesi Selatan yang sepertinya berlari kencang dalam pengusutannya. Diam-diam, penyidik polisi menetapkan Samad sebagai tersangka seusai gelar perkara di Markas Polda Sulawesi Selatan dan Barat, Senin, 9 Februari.



::: Di hari itu pula, penyidik mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kasus dengan tersangka utama Feriyani Lim ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat. Gelar perkara yang memutuskan penetapan tersangka Samad merupakan tindak lanjut gelar perkara di Mabes Polri, 5 Februari. Usai memastikan Samad sebagai tersangka, kepolisian 'menyembunyikannya' selama 8 hari.



::: Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Selatan dan Barat, Komisaris Besar Endi Sutendi, berulang kali mengatakan belum ada tersangka baru dalam kasus pemalsuan dokumen administrasi kependudukan Feriyani Lim. Endi menyebut pihaknya cuma berfokus ke Feriyani Lim lantaran kasus serupa dengan terlapor Samad ditangani Bareskrim.



::: Belakangan, kepolisian akhirnya mengumumkan status Samad sebagai tersangka, Selasa, 17 Februari, atau sehari setelah kemenangan Komisaris Budi Gunawan dalam sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan. Endi membantah kepolisian menunggu momen itu untuk mengumumkan status tersangka Samad. "Tidak ada kaitannya," kata Endi.



Endi menerangkan pihaknya baru menyampaikan ke publik mengenai penetapan tersangka Samad, setelah melengkapi semua alat bukti dan mendalami keterangan saksi-saksi. "AS ditetapkan tersangka setelah gelar perkara pada 9 Februari. Usai itu, kami perdalam saksi-saksi. Totalnya, 23 saksi. Setelah yakin barulah kami sampaikan," kata Endi.



::: Pegiat antikorupsi Sulawesi Selatan, Abdul Kadir, menilai kepolisian tidak transparan dalam penanganan perkara. "Penetapan tersangka sangat tidak jujur karena berjalan diam-diam. Ini layaknya agenda tersembunyi untuk proses penghancuran (KPK)," ucap Staf Badan Pekerja Anti Corruption Committee Sulawesi Selatan ini.



TRI YARI KURNIAWAN