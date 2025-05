Ini Lokasi Unjuk Rasa Saat Pelaksanaan Hari Buruh 1 Mei

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Operasional Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Martuani Sormin menuturkan, saat pelaksanaan May Day atau Hari Buruh nanti, para pendemo akan menyampaikan aspirasi di beberapa lokasi di Jakarta.



"Kegiatan mereka di Istana Negara, Mahkamah Agung, kantor ILO, DPR RI, kemudian puncak perayaan Hari Buruh di Gelora Bung Karno," kata Komisaris Besar Martuani di Polda Metro Jaya, Jumat, 29 April 2016.



Berdasarkan rilis yang diperoleh Tempo dari Polda Metro Jaya, akan ada sekitar 50.600 orang yang turun ke jalan memperingati May Day di Jakarta. Mereka berasal dari Jakarta, Bogor, Depok, Subang, Purwakarta, Karawang, Serang, Cilegon, Bekasi, Cirebon, Tangerang, dan Bandung.



Polda Metro Jaya juga telah merencanakan pengerahan personel untuk mengamankan obyek utama giat Mayday. Untuk Patung Kuda sebagai titik kumpul, akan ada 483 personel pengamanan dari Polri dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.



Setelah itu, buruh akan menuju Istana Negara. Akan ada sekitar 2.167 personel yang diturunkan, terdiri atas Polri, TNI, dan Pemprov. Untuk titik terakhir, Gelora Bung Karno, akan diamankan sekitar 1.317 personel yang terdiri atas anggota Polri, TNI, dan Pemprov.



Selain itu, polisi menurunkan personel untuk berjaga di kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 459 personel, yang terdiri atas anggota Polri dan Pemprov.



Martuani berujar, sebelumnya pihaknya telah berkoordinasi dengan serikat pekerja agar jumlah pendemo tidak melebihi kapasitas Stadion Gelora Bung Karno, yakni 80 ribu orang. "Karena stadion kita itu sudah tua," ujar Martuani.



Karena pelaksanaan Hari Buruh bertepatan dengan pelaksanaan Car Free Day, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Brigadir Jenderal Nandang Jumantara menegaskan, pelaksanaan demo tak akan mengganggu kepentingan masyarakat Jakarta yang melaksanakan Car Free Day.



"Tentu namanya juga peraturan harus ditaati semua pihak. Termasuk anggota Polda Metro Jaya. Saat Car Free Day, anggota Polda Metro Jaya juga tidak boleh membawa kendaraan," tutur Nandang Jumantara.



