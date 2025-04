IPK Batalkan Keanggotaan Novita Tandry Karena Masalah Ini

Ratih menceritakan, Novita sempat mendaftar sebagai anggota IPK pada 17 Juli 2022. Namun keanggotaannya dibatalkan dua pekan kemudian karena ijazah dari University of New South Wales (UNSW) yang dia kirim tidak dapat diverifikasi. “Setelah kami cek ke UNSW, mereka menyatakan nama yang bersangkutan tidak dikenali,” kata Ratih kepada Tempo, Kamis, 17 April 2025.

“Orang-orang lulusan psikologi bilang enggak mungkin jadi psikolog kalau gelarnya Bachelor of Arts in Psychology. Harusnya Bachelor of Psychological Science,” ujar Kassandra kepada Tempo Kamis lalu.